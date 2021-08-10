Спартак провів потужну передсезонну підготовку й непогано виглядав у перших матчах РПЛ (хоч і набрав всього 3 очки у 3-х турах), тож численна фан-база москвичів знову почала говорити про шлях до чемпіонства й ЛЧ. Втім, після домашнього поєдинку з Бенфікою у кваліфікації стало очевидно, що "червоно-білі" не зрадять традиціям. Поразка 0:2 за жахливого футболу по перерві продовжилась виносом від Нижнього Новгорода, а за межами поля розгорівся скандал з відставкою спортдира через конфлікт з дружиною президента клубу – вона, ніби-то, набирала тренерів і персонал, орієнтуючись по гороскопу та кількості букв "р" у прізвищі.

Дебютний гол Яремчука у відеоогляді матчу Бенфіка – Спартак Москва – 2:0

Московський гранд став головним посміховиськом тижня у Східній Європі. Ще сильніше принизити Спартак бажав наш Роман Яремчук, який рвався у Москву – тренерський штаб Бенфіки, однак, залишив його у Лісабоні набирати форму. В матчі чемпіонату він сидів у запасі. Там же він розпочав і зустріч проти Спартака на Да Луж, хоча Жорже Жезуш на прес-конференціях ясно натякав на обов'язковий вихід Романа.

Гості доволі активно розпочали зустріч, але вже хвилин через шість-сім Бенфіка перехопила ініціативу, не відпускаючи її до самої перерви. "Орли" поступово нарощували темп і раз за разом входили у штрафний Спартака, розігруючи комбінації й виграючи підбирання, однак явно гольових шансів команда створити не змогла – у неї були лише дальні неточні удари, небезпечні подачі та серії заблокованих пострілів з мінімальних дистанцій.

Лише на 24-й хвилині Бенфіка реально наблизилась до відкриття рахунку: Піцці отримав передачу на лінію півкола й пробив, удар заблокували, але він "бахнув" з відскоку – м'яч рикошетом від захисника полетів у напрямку воріт. Максименко вже присів, але сфера пройшла над поперечкою!

Москвичі ж навіть за центр поля виходили рідко. В першому таймі їм вдалося огризнутись тільки дальнім пострілом Умярова на трибуни. Все. Спартаку було надзвичайно важко, але відпочивати гості відправились за нулів на табло.

Вихід Яремчука очікувався по перерві, однак Жорже Жезуш вирішив ще трішки притримати українця. Для початку він зняв з гри Вертонгена, випустивши Морато. Гості ж набралися сміливості й пішли вперед на початку другого тайму, організувавши низку перспективних атак – найкраща з них сталася на 54-й хвилині, коли Бакаєв увірвався на правий край штрафного та пробив. Удар заблокували, однак Ларссон підібрав м'яч на лінії півкола й вистрілив з відскоку – точно в руки Влаходімосу.

Це була доволі хороша можливість відродити інтригу в протистоянні, однак Спартак її не реалізував. Покарання за марнотратство прилетіло вже через 4 хвилини: Рафа Сілва обігрався у стіночку з Жоау Маріу, прорвався по центру, обіграв захисника й віддав передачу на правий край штрафного, звідки пішов простріл на 11 метрів – сам же Рафа і замкнув його, влучивши у захисника. Жоау Маріу, підібравши м'яч у карному майданчику, завдав прицільного пострілу в лівий нижній кут – 1:0! За сумою двох матчів Бенфіка вела з рахунком 3:0.

Лишень після цього Жорже Жезуш наважився випустити Яремчука. Роман вийшов на 64-й хвилині, замінивши Рамуша й розташувавшись на правому краю атаки. Вже на 69-й хвилині українець потрапив у об'єктив в чужому штрафному, відгукнувшись на простріл з лівого флангу, однак Джикія не підпустив Романа до м'яча, вибивши його на кутовий. По суті, це був єдиний цікавий епізод за участі нашого співвітчизника в середині другого тайму.

Ні, Яремчук не провалювався – він обігрувався з партнерами, нав'язував боротьбу й навіть заробив на собі один фол (у центрі), але Бенфіка в цей період в принципі не збиралася добивати Спартак. "Орли" стерильно розкатували м'яч у повільному темпі в середині поля. За 20 хвилин після виходу Яремчука господарі мали лишень вривання Евертона на лівий край штрафного з пострілом на трибуни. Спартак же взагалі розклеївся, тупо очікуючи фінального свистка. Вихід Крала, Ігнатова, Соболєва та інших свіжих лідерів аж ніяк не допоміг москвичам.

В ендшпілі зустрічі Бенфіка взагалі розслабилась, дозволяючи Спартаку проводити передачі на край власного штрафного й подовгу залишатись на половині поля "орлів", однак навіть такі "піддавки" не змінювали хід зустрічі. Ба більше – господарі могли ще й другий гол забити. І не просто господарі, а наш Роман Яремчук! Українець на 88-й хвилині увірвався на правий край штрафного й потужно вистрілив у дальній кут. Трохи неточно!

Не біда! Роман, відчувши кров "м'яса", пішов уперед. У компенсований час він закинув черпачок у карний майданчик на Жоау Маріу, а той віддячив пасом назад під удар. Роман пробив у дотик з гострого кута, а м'яч рикошетом від двох захисників залетів у ворота – 2:0! УЄФА записав взяття воріт на українця.

Цей гол виявився останнім у зустрічі. Яремчук виводить Бенфіку в плей-офф ЛЧ.

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