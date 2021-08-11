Росіяни залишись без шансів вже після фіаско у Москві, де "орли" впевнено їх перемогли (2:0). Матч у Португалії лише довів різницю у класі між суперниками.

Монако не залишив шансів празькій Спарті та націлився на Шахтар у Лізі чемпіонів

Господарі контролювали хід поєдинку і ще двома м'ячами відправили Спартак додому. Варто відзначити, що один з голів записав собі у актив форвард збірної України Роман Яремчук, для якого цей матч став дебютним за Бенфіку. Не обійшлось без серії рикошетів, але гол у більшості заслуга саме Романа.

У матчах плей-офф ЛЧ Бенфіка зустрінеться вже з більш достойним суперником – нідерландським ПСВ.

Яремчук феєрично дебютував за Бенфіку проти Спартака – українець голом допоміг вибити росіян з Ліги чемпіонів