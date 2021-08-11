Як відомо, 25-річний українець приєднався до Бенфіки лише 31 липня. За неофіційною інформацією португальці заплатили Генту за цей трансфер понад 17 млн євро.

Дебютний гол Яремчука у відеоогляді матчу Бенфіка – Спартак Москва – 2:0

Наразі Яремчук ще набирає оптимальні кондиції, однак вчора Жорже Жезуш дав йому зіграти проти московського Спартака в кваліфікації Ліги чемпіонів. Роман у компенсований час потужно пробив, і м'яч рикошетом від захисників росіян залетів у ворота.

Лісабонський клуб оригінально відзначив феєричний дебют українця. Тепер офіційний акаунт Бенфіки у Twitter називається "Бенфікачук".

Яремчук феєрично дебютував за Бенфіку проти Спартака – українець створив гол і допоміг вибити росіян з Ліги чемпіонів