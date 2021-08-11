"Я бы этого хотел, но не думаю, что он находится в необходимых кондициях. Речь идет не только о физическом состоянии, но и о понимании системы игры команды, тактике и перемещениях на поле.

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С Арокой у меня есть возможность рассчитывать на Винисиуса, Яремчука и Гонсало Рамоса. Зная, что Гонсало играл в течение нескольких игр почти всегда 90 минут, возможно, мне также придется дать ему отдохнуть.

Тренировки, следующие несколько дней и медицинский департамент дадут мне знать, как дела у игроков. Я должен принимать ответственные решения", – цитирует Жезуша официальный сайт Бенфики.

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Напомним, 25-летний украинец присоединился к Бенфике только 31 июля. Сейчас Яремчук еще набирает оптимальные кондиции, однако вчера Жорже Жезуш дал ему сыграть против московского Спартака последние полчаса. Роман в компенсированное время мощно пробил, и мяч рикошетом от защитников залетел в ворота.

К слову, свой следующий матч лиссабонцы проведут уже 14 августа. В рамках 2-го тура чемпионата Португалии Бенфика будет принимать новичка элитного дивизиона – Ароку.

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