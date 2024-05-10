Трубін – герой не тільки на полі, а й за його межами. 27 квітня у грі проти Браги (3:1) на стадіоні Ештадіу да Луш воротар побачив юного вболівальника з плакатом, написаним українською мовою, з проханням подарувати футболку. Анатолій не мав змоги втілити бажання маленького вболівальника того ж дня, але пізніше в Instagram нагадав фанату Бенфіки про те, що не забув про нього.

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У середу, 8 травня, голкіпер "орлів" влаштував зустріч із цим маленьким уболівальником, під час якої подарував футболку з автографом. "За допомогою Instagram ми відшукали його і зустрілися. Як і обіцяв, подарунок знайшов свого героя", – написав Трубін і опублікував відповідне фото. Уболівальнику дісталася футболка, воротареві збірної України – той самий плакат із проханням про подарунок.