"Роман приїхав в останній день трансферного вікна, майже не тренуючись під час передсезонної підготовки, і йому нелегко адаптуватися.

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Він теж був зі збірною і тільки зараз починає тренуватися з нами набагато частіше. Ми очікуємо на покращення. Нещодавно він добре себе показав.

Відчуття таке, що він буде ставати кращим, зростати та приносити нам користь. Уго Дуро забиває голи, і мені доводиться обирати. Роман відрізняється від Уго і може дати нам щось інше. Все, що є конкуренцією, змусить нас зростати як команда", – цитує Бараху Marca.

Нагадаємо, Яремчук у поточному сезоні провів за Валенсію 9 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Вже сьогодні Роман має шанс покращити свою статистику в українському дербі – на виїзді Валенсія зіграє з Жироною Довбика і Циганкова.

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