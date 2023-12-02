"Роман приехал в последний день трансферного окна, почти не тренируясь во время предсезонной подготовки, и ему нелегко адаптироваться.

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Он тоже был со сборной и только сейчас начинает тренироваться с нами намного чаще. Мы ожидаем улучшения. Недавно он хорошо себя показал.

Ощущение такое, что он будет становиться лучше, расти и приносить нам пользу. Уго Дуро забивает голы, и мне приходится выбирать. Роман отличается от Уго и может дать нам что-то другое. Все, что является конкуренцией, заставит нас расти как команду", – цитирует Бараху Marca.

Напомним, Яремчук в текущем сезоне провел за Валенсию 9 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Уже сегодня Роман имеет шанс улучшить свою статистику в украинском дерби – на выезде Валенсия сыграет с Жироной Довбика и Цыганкова.

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