Роман Яремчук близький до того, аби продовжити свої поневіряння європейськими чемпіонатами.

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Як повідомлялось раніше, Валенсія розглядає можливість розірвати оренду українця вже у січні (угода чинна до 30 червня 2024 року без права викупу) – нападник досі не відзначився жодною результативною дією у 8 матчах "кажанів".

Брюгге, якому належить українець, вже шукає шляхи подальшого працевлаштування гравця. Одним з претендентів на Яремчука називають Болонью, яка шукає конкурента для Джошуа Зіркзеє. Наразі на цій позиції виступає Сідні ван Хойдонк, однак його не влаштовує кількість ігрового часу і він хоче покинути клуб (на нього претендує Селтік).

Якщо пазл складеться – то Яремчук стане головною ціллю Болоньї. Якщо ж українець залишиться у Валенсії, то італійці перемкнуться на нинішнього партнера Романа у іспанському клубі Уго Дуро. Також у шорт-листі Болоньї фігурують Шимон Влодарчик (Штурм), Рафаель Мір (Севілья), Майрон Боаду (Монако) та Луїс Мурієль (Аталанта).

Нагадаємо, контракт Яремчука з Брюгге чинний до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.

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