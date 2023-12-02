У матчі 16-го туру чемпіонату Бельгії Андерлехт на виїзді здолав Вестерло (3:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 16-й тур

Вестерло – Андерлехт – 1:3

Голи: Бос, 90 – Дреєр, 19, Ділейні, 67, Дольберг, 82

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Вестерло на своєму полі приймав Андерлехт. Півзахисник Сергій Сидорчук вийшов в основі і провів на полі 78 хвилин – для українця ця гра стала ювілейною, десятою після відходу з Динамо. Нашому земляку, на жаль, не вдалось допомогти своїй команді зупинити одного з лідерів першості і здобути бодай нічию.

Ще до середин тайму гості вийшли вперед, а по перерві відзначився орендований у Севільї Томас Ділейні. Добив Вестерло наприкінці зустрічі не менш зірковий Каспер Дольберг. На останній хвилині господарі змогли розмочити рахунок, однак на більше не вистачило сил, майстерності і часу.

Як наслідок, Андерлехт набрав 34 очки і лише на один бал поступається лідеру – Уніону Сент-Жилуаз. Вестерло з 11 пунктами передостанній.

Сидорчук за свою гру отримав від статистичного порталу SofaScore 6,6 бала, що стало третьою найгіршою оцінкою в команді. За час, проведений на полі, українець здійснив 54 доторки до м'яча, віддав три точні довгі передачі з чотирьох, виконав 2 удари повз ворота, заробив 1 фол, здійснив 2 виноси та 2 відбори м'яча, 11 втрат, тричі виграв боротьбу за позицію з семи, а точність його пасів склала 78%.

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