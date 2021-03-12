Арсенал шукає заміну Ляказетту, якого пов'язують з трансфером до Барселони та Ювентуса. Лондонці вже мають трьох претендентів на позицію центрфорварда, повідомляє Indosport.

Серебренніков пояснив популярність Яремчука серед європейських клубів

Серед них опинились Одсон Едуар, Андре Сілва та Роман Яремчук. Джерело відзначає здатність українського форварда вміння зіграти відтягнутого нападника та утримувати м'яч. Зазначається, що манера гри українця підходить Арсеналу, в складі якого є низка якісних вінгерів.

До слова, Яремчук провів 32 матчі у поточному сезоні у складі Гента в усіх змаганнях, записавши до свого активу 18 голів та 5 асистів.

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