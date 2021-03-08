Форвард Арсенала Александр Ляказетт може змінити клубну прописку вже в літнє трансферне вікно.

Агенти француза запропонували кандидатуру форварда Барселоні та Ювентусу, повідомляє Calciomercato.

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Причиною є бажання Ляказетта отримати новий виклик в іншому клубі, який змагатиметься за серйозні трофеї. Реакція Барселони ще невідома, а от керівництво Ювентуса вже взяло час на роздуми. Також у послугах гравця зацікавлений і мадридський Атлетіко.

До слова, нападник провів 31 матч у складі Арсенала у поточному сезоні, записавши до свого активу 11 голів та 3 асисти.

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