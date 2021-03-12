Хав'єр Ісідро (Cadena SER, Вільяреал) – спеціально для "Футбол 24"

"Вільяреал провів один з найкращих матчів у нинішньому сезоні. Команда Емері виглядала дуже переконливо, попри тривалу безвиграшну серію у Ла Лізі, що розтягнулась уже на 8 турів. У попередньому раунді, проти австрійського Зальцбурга, ми перемогли з аналогічним рахунок, проте натерпілись значно сильніше. Вільяреал продемонстрував серйозний рівень: надійна оборона, багато контролю і достатньо гостроти біля чужих воріт.

Динамо – Вільяреал – 0:2 – відео голів та огляд матчу

В Іспанії очікували більшого від Динамо. Ми вважали, що кияни атакуватимуть наполегливіше, а Херонімо Рульї – отримає чимало роботи. Адже Динамо грало вдома, з уболівальниками... Проте ніхто не збирається списувати з рахунків Луческу та його підопічних. Вони все ще залишаються небезпечним суперником. Звісно, Вільяреал – однією ногою в чвертьфіналі, але через тиждень не буде жодної недооцінки. Шанси Динамо? Будьмо реалістами, з настільки серйозною "Субмариною" – їх небагато.

У складі господарів найбільше сподобався Циганков. Останній володіє усіма необхідними якостями, аби перебратись в топ-чемпіонат. Не здивуюсь, якщо незабаром він покине Україну. Крім цього, потрібно хвалити Бущана, який рятував у безнадійних епізодах. Якби не його хороша гра, Динамо могло б поступитись 0:3 або 0:4.

Вільяреалу слід попрацювати над реалізацією, не можна стільки пробачити в кожному матчі", – бідкається Ісідро. Зазначимо, що валенсійці завдали 16 ударів (6 – у площину), але відзначались лише після стандартів. Найкращий іспанський форвард у 2021-му Жерар Морено (9 м'ячів) записав до свого активу 2 асисти. Екс-форвард Барси Пако Альксер – також не забивав.

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"Морозна погода, жорстке поле через сніг з ожеледицею, і досвідчений тренер Луческу, який хотів позмагатися з командою ветеранів... Цей вечір зовсім не розчарував. Вільяреалу довелося закотити рукави, щоб не посипатись під тиском місцевих уболівальників. Так, на трибунах були люди. Близько 20-ти тисяч прихильників Динамо прикрасили зустріч своєю присутністю. Глядачі повертаються, але до цього ще потрібно звикнути.

Тактика Емері могла спрацювати вже на 3-й хвилині. Тріхерос дивом не влучив у порожній кут. Однак черговий стандарт біля воріт Динамо все ж завершився голом Пау Торреса. Як же прикро, що захисник Ла Рохи отримав пошкодження акурат перед матчами відбору до ЧС. Він набрав чудову форму й точно допоміг би Луїсу Енріке. Його травма – це серйозний удар для всього іспанського футболу.

Вільяреал повів у момент найбільшого тиску українців. Драйвовий Жерсон та майстерний Циганков наробили обороні гостей трохи клопоту. Забитий м'яч повернув упевненість зі спокоєм. Суперник повинен був розкриватись після перерви, тому валенсійці отримали більше простору.

Символічно, що фінальну крапку поставив Рауль Альбіоль, який проводив 100-й матч у єврокубках. Саме на цьому полі 35-річний центрбек вигравав чемпіонат Європи у 2012-му. Вільяреал – однією ногою у чвертьфіналі", – пише Marca. Авторитетне мадридське видання ставить високі бали Жерсону та Циганкову, у обох – по 2. Найкращі серед іспанців – Морено з Педрасою (3).

AS: Морено наближає європейську мрію

"Вільяреал почувається щасливим лише у Європі. Під час першого контакту з глядачами команда Емері продемонструвала свій найкращий футбол. Надійна оборона виявилась запорукою майбутнього успіху. Давненько "Субмарина" не тішила настільки переконливою грою позаду. Найкраща атака – це хороший захист, правда ж? Морено та компанія здобувають комфортну перевагу над суперником, що править залізним кулаком в Україні.

Перший м'яч став винагородою за рішучість і мужність. Динамо рідко створювало гостроту, а найбільш активним був Жерсон. Після перерви кияни намагались високо пресингувати, та нічого не виходило. Луческу, легендарний 75-річний тренер, який приглушив критику власних уболівальників за своє минуле в Шахтарі, несамовито лютував на бровці.

Емері впевнено вигравав шахову партію видатних гросмейстерів. Забивши вдруге, "жовті" легко довели справу до перемоги. Це може бути рік Вільяреала – Морено наближає європейську мрію", – підкреслює AS, залишивши без оцінок відразу 4-х (!) динамівців. Сирота, Забарний, Сидорчук та Бєсєдін начебто відіграли найслабше.

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