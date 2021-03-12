Арсенал ищет замену Ляказетту, которого связывают с трансфером в Барселону и Ювентус. Лондонцы уже имеют трёх претендентов на позицию центрфорварда, сообщает Indosport.

Серебренников объяснил популярность Яремчука среди европейских клубов

Среди них оказались Одсон Эдуард, Андре Силва и Роман Яремчук. Источник отмечает способность украинского форварда умение сыграть оттянутого нападающего и удерживать мяч. Отмечается, что манера игры украинца подходит Арсенала, в составе которого есть ряд качественных вингеров.

К слову, Яремчук провел 32 матча в текущем сезоне в составе Гента во всех соревнованиях, записав в свой актив 18 голов и 5 ассистов.

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