Серебренніков пояснив популярність Яремчука серед європейських клубів
Сергій Серебренніков, агент нападника Гента Романа Яремчука, вважає, що українець готовий до зміни команди.
"За три роки він досяг значного прогресу. Набрав м'язів, зміцнів, і це видно неозброєним оком.
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Знайти хорошу "дев'ятку" в Європі зараз досить непросто, і він є саме таким. Думаю, Роман готовий зробити крок вперед і вийти зі своєї зони комфорту. У Бельгії він відчуває себе досить впевнено", – розповів Серебренніков для Voetbalmagazine.
У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії український форвард провів 23 матчі, в яких відзначився 15-ма голами та 4-ма асистами. Серед претендентів на Романа ЗМІ називають Спортінг та Рому.
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