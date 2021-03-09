"За три роки він досяг значного прогресу. Набрав м'язів, зміцнів, і це видно неозброєним оком.

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Знайти хорошу "дев'ятку" в Європі зараз досить непросто, і він є саме таким. Думаю, Роман готовий зробити крок вперед і вийти зі своєї зони комфорту. У Бельгії він відчуває себе досить впевнено", – розповів Серебренніков для Voetbalmagazine.

У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії український форвард провів 23 матчі, в яких відзначився 15-ма голами та 4-ма асистами. Серед претендентів на Романа ЗМІ називають Спортінг та Рому.

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