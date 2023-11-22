У середу, 22 листопада, низка іспанських ЗМІ поширила інформацію щодо проблем українського форварда Романа Яремчука у Валенсії. Зазначалось, що низька реалізація нападника пов'язана з його "відлюдкуватістю" – гравець не знаходить спільної мови з одноклубниками у роздягальні і через це не може повністю адаптуватися в іспанській команді.

Яремчук має великі проблеми у Валенсії – до жалюгідної статистики додався статус "відлюдька"

Такий інсайд буквально "підірвав" спокій Яремчука – нападник взявся спростовувати вищесказане. Зокрема, на сторінці "Трендеця" в Instagram Роман гнівно написав: "Що ви пишете за дурниці?", а у коментарях додав: "Такі люди створюють фейки, і складається погане враження про людину. Слідкуйте, що ви читаєте".

Окрім того, він висловив претензії до іспанської Marca, яка одна з перших опублікувала вищезгаданий інсайд: "Якщо я граю погано – це не означає, що у мене проблеми в колективі. Ніколи таких не було. Вже просто напишіть: Яремчук – дно. Це все, що ви, на жаль, можете зробити".

Нагадаємо, після переходу у Валенсію Роман провів за "кажанів" 8 матчів у всіх турнірах, однак результативними діями поки не відзначався.

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