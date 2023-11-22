Український легіонер Роман Яремчук поки не може до кінця адаптуватися у іспанському клубі.

Форвард Валенсії Роман Яремчук досі не відкрив лік своїм голам після переходу до табору "кажанів". Українець провів за "помаранчевих" вже 8 матчів, однак поки залишається без результативних дій.

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За повідомленням Radio Taronja, адаптація нашого земляка у Валенсії проходить дуже складно. Зазначається, що Яремчук ще не до кінця інтегрувався у команді і в роздягальні поводитися відсторонено від одноклубників. Не сприяє цьому і його характер. Один з прикладів такої поведінки – випадок після домашнього матчу між Валенсією та Гранадою, коли всі футболісти пішли подякувати за підтримку вболівальникам, натомість Яремчук одразу вирушив у роздягальню.

У клубі занепокоєні такою холодністю у комунікації Романа з партнерами по команді і намагаються знайти спосіб продемонструвати гравцю, що він вдома. Задля цього "кажани" вирішили влаштувати Яремчуку сюрприз і організували благодійну акцію на своєму стадіоні (на честь 100-річчя Местальї) – зустріч футболіста з українськими жителями міста Валенсія.

"Було дуже приємно бачити земляків і добре провести з ними час. Найважливіше, щоб діти посміхалися. Я приїхав сюди, щоб зробити їх щасливими, навіть якщо це лише на короткий проміжок часу. Це найважливіше в житті", – цитує Яремчука офіційний сайт Валенсії.

Нагадаємо, оренда Романа розрахована до 30 червня 2024-року і не передбачає викупу гравця. Контракт форварда з Брюгге чинний до літа 2026-го. Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.

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️ Informa @dari_puig:

️ YAREMCHUK no termina de integrarse en el vestuario y su carácter no ayuda.

️ Profesionales del fútbol que han estado con él en otros clubes destacan que le suele costar integrarse.

️ Ante el Granada, cuando sus compañeros agradecían a la afición el… — Radio Taronja (@RadioTaronja_) November 22, 2023