Яремчук объявил "войну" СМИ – форварда Валенсии возмутил инсайд от Marca
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук устроил очередную "борьбу с ветряными мельницами".
В среду, 22 ноября, ряд испанских СМИ распространил информацию о проблемах украинского форварда Романа Яремчука в Валенсии. Отмечалось, что низкая реализация нападающего связана с его "отшельничеством" – игрок не находит общего языка с одноклубниками в раздевалке и поэтому не может полностью адаптироваться в испанской команде.
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Такой инсайд буквально "взорвал" спокойствие Яремчука – нападающий взялся опровергать вышесказанное. В частности, на странице "Трендеца" в Instagram Роман гневно написал: "Что вы пишете за глупости?", а в комментариях добавил: "Такие люди создают фейки, и складывается плохое впечатление о человеке. Следите, что вы читаете".
Кроме того, он высказал претензии к испанской Marca, которая одна из первых опубликовала вышеупомянутый инсайд: "Если я играю плохо – это не значит, что у меня проблемы в коллективе. Никогда таких не было. Уже просто напишите: Яремчук – дно. Это все, что вы, к сожалению, можете сделать".
Напомним, после перехода в Валенсию Роман провел за "летучих мышей" 8 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями пока не отличался.
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