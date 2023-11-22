В среду, 22 ноября, ряд испанских СМИ распространил информацию о проблемах украинского форварда Романа Яремчука в Валенсии. Отмечалось, что низкая реализация нападающего связана с его "отшельничеством" – игрок не находит общего языка с одноклубниками в раздевалке и поэтому не может полностью адаптироваться в испанской команде.

Яремчук имеет большие проблемы в Валенсии – к жалкой статистике добавился статус "отшельника"

Такой инсайд буквально "взорвал" спокойствие Яремчука – нападающий взялся опровергать вышесказанное. В частности, на странице "Трендеца" в Instagram Роман гневно написал: "Что вы пишете за глупости?", а в комментариях добавил: "Такие люди создают фейки, и складывается плохое впечатление о человеке. Следите, что вы читаете".

Кроме того, он высказал претензии к испанской Marca, которая одна из первых опубликовала вышеупомянутый инсайд: "Если я играю плохо – это не значит, что у меня проблемы в коллективе. Никогда таких не было. Уже просто напишите: Яремчук – дно. Это все, что вы, к сожалению, можете сделать".

Напомним, после перехода в Валенсию Роман провел за "летучих мышей" 8 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями пока не отличался.

Довбик – "мазило", Цыганкова носят на руках, а Лунин создает проблемы Анчелотти