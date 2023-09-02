Роман Яремчук, який перейшов у Валенсію в останній день трансферного вікна на правах оренди з Брюгге, потрапив у заявку на гру. Форвард збірної України розпочав у запасі, а поєдинок Алавес – Валенсія стартував о 19:30 за київським часом. "Кажани" у перших трьох турах чемпіонату Іспанії набрали 6 балів, Алавес мав 3 очки.

Тренер Валенсії пояснив підписання Яремчука – легенда "кажанів" зробив сміливе припущення

Старт гри на Мендісорросі Валенсія провалила. Вже на першій хвилині невдалий пас Оскаджара назад призвів до фолу Мамардашвілі проти Ріохи у межах штрафного. Чистий пенальті, який Алавес не реалізував – грузинський кіпер потягнув удар Кіке Гарсії. Але VAR дав господарям другий шанс – повтор показав, що хтось із гостей до удару забіг у штрафний. Феєрія Мамардашвілі продовжилася – Гіоргі відбив і другий удар із 11-ти метрів!

Але це було не все. Кіке Гарсія таки взяв реванш у кіпера і забив з гри, замкнувши навіс Дуарте. Йшла лише шоста хвилина – дуже насичений початок. Щоправда, пізніше забитий м'яч переписали як автогол Оскаджара.

Валенсія відповіла несильним ударом Уго Дуро, який не склав проблем для кіпера. Як і спроба Хаві Герри. Рикошет після подачі з флангу ледь не застав Сіверу зненацька – воротар Алавеса не без проблем відвів загрозу. А от господарі в одній із контратак могли подвоїти перевагу. Кіке Гарсія влучив у дальню стійку. У підсумку, найцікавішими у першому таймі були стартові хвилини, які вмістили в себе чимало подій – зокрема, і гол. 1:0 після першої половини.

На старті другого тайму Алавес міг забивати знову. Після рикошету від Діакабі м'яч пролетів поруч зі стійкою – Мамардашвілі вже не реагував. Удар Лопеса по воротах господарів дуже вчасно заблокували. А на 59-й хвилині "кажани" створили супершанс. Дієго Лопес отримав м'яч у штрафному, опинившись перед Сіверою. Удар низом у дальній кут – неймовірний сейв кіпера Алавеса!

Господарі теж мали класний момент. Кіке Гарсія головою з лінії воротарського пробив поруч зі стійкою. Найкращий шанс Алавеса після перерви. А на 81-й хвилині Рубен Бараха зробив останню заміну. Роман Яремчук на поле так і не вийшов – дебюту українця доведеться почекати ще мінімум 2 тижні. Наступний матч "кажани" зіграють вже після міжнародної паузи – 16 вересня Валенсія прийме мадридський Атлетіко.

А на Мендісорросі рахунок 1:0 став остаточним. Валенсія програла вдруге поспіль, а Алавес набрав 6 очок і наздогнав "Лос чес" у таблиці. Обидві команди перебувають у середині турнірки Ла Ліги.

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