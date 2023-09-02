Роман Яремчук, который перешел в Валенсию в последний день трансферного окна на правах аренды из Брюгге, попал в заявку на игру. Форвард сборной Украины начал в запасе, а поединок Алавес – Валенсия стартовал в 19:30 по киевскому времени. "Летучие мыши" в первых трех турах чемпионата Испании набрали 6 баллов, Алавес имел 3 очка.

Тренер Валенсии объяснил подписание Яремчука – легенда "летучих мышей" сделал смелое предположение

Старт игры на Мендисорросе Валенсия провалила. Уже на первой минуте неудачный пас Оскаджара привел к фолу Мамардашвили против Риохи в пределах штрафной. Чистый пенальти, который Алавес не реализовал – грузинский кипер потянул удар Кике Гарсии. Но VAR дал хозяевам второй шанс – повтор показал, что кто-то из гостей до удара забежал в штрафную. Феерия Мамардашвили продолжилась – Гиорги отразил и второй удар с 11 метров!

Но это было не все. Кике Гарсия таки взял реванш у кипера и забил с игры, замкнув навес Дуарте. Шла лишь шестая минута – очень насыщенное начало. Правда, позже забитый мяч был переписан как автогол Оскаджара.

Валенсия ответила несильным ударом Уго Дуро, не составившего проблем для кипера. Как и попытка Хави Герры. А вот рикошет после подачи с фланга чуть не застал Сиверу врасплох – вратарь Алавеса не без проблем отвел угрозу. Хозяева в одной из контратак могли удвоить преимущество. Кике Гарсия попал в дальнюю штангу. В итоге, самыми интересными в первом тайме были стартовые минуты, вместившие в себя немало событий – в частности, и гол. 1:0 после первой половины.

На старте второго тайма Алавес мог забивать снова. После рикошета от Диакаби мяч пролетел рядом со штангой – Мамардашвили уже не реагировал. Удар Лопеса по воротам хозяев очень вовремя заблокировали. А на 59-й минуте "летучие мыши" создали супершанс. Диего Лопес получил мяч в штрафной, оказавшись перед Сиверой. Удар низом в дальний угол – невероятный сейв кипера Алавеса!

Хозяева тоже имели классный момент. Кике Гарсия головой с линии вратарской пробил рядом со штангой. Лучший шанс Алавеса после перерыва. А на 81-й минуте Рубен Бараха произвел последнюю замену. Роман Яремчук на поле так и не вышел – дебюта украинца придется подождать еще минимум 2 недели. Следующий матч "летучие мыши" сыграют уже после международной паузы – 16 сентября Валенсия примет мадридский Атлетико.

А на Мендисорросе счет 1:0 стал окончательным. Валенсия проиграла второй раз подряд, а Алавес набрал 6 очков и догнал "Лос чес" в таблице. Обе команды находятся в середине турнирки Ла Лиги.

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