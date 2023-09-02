Мадридці вперше в цьому сезоні грали на домашньому стадіоні Сантьяго Бернабеу, який тривалий час був на реконструкції. Зустріч для Реала розпочалася з пропущеного гола на 11 хвилині. Після верхової боротьби, м'яч опинився в Алаби, який не зміг віддати точний пас на Рюдігера. Майораль перехопив передачу і вийшов віч-на-віч з Кепою. Конкурент Луніна дозволив себе дуже легко обіграти, а нападник Хетафе відправив м'яч в порожні ворота. Жоден з захисників "вершкових" не зміг стати на заваді гола.

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Попри старання, всі спроби Реала відігратися не принесли бажаного. Найяскравішим епізодом у мадридців став удар Луки Модріча, який пробив в стилі ван Персі, але Сорія парирував. Під кінець першого тайму суддям довелося скористатися VAR через падіння Беллінгема в штрафному. Втім, відеоповтор підтвердив тільки симуляцію новачка "вершкових".

Одразу по перерві Реал зрівняв рахунок. Після стандарту Хоселу класно розібрався в епізоді і забив свій перший гол у складі "вершкових". Мадридці намагалися підійти до воріт Хетафе, але компактна оборона суперника залишала не так багато простору, а Сорія показував раз за разом класну гру.

В доданий час Реал був винагороджений за свої старання. Беллінгем забив переможний гол після помилки голкіпера Хетафе Сорії. Для новачка мадридців це п'ятий в Ла Лізі за чотири матчі. Вже на 100-й хвилині Родріго мав класний момент, щоб забити ще один гол, але м'яч влучив в поперечину. У підсумку "вершкові" перемогли 2:1.

Реал таким чином набирає 12 балів і перебуває на першій сходинці. Хетафе з чотирма очками перебуває на 13 місці.

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