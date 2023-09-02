Тренер Валенсії пояснив підписання Яремчука – легенда "кажанів" зробив сміливе припущення
Головний тренер Валенсії Рубен Бараха прокоментував перехід українського форварда Романа Яремчука.
"Роман – хлопчик із великим послужним списком. Він прибуває в Ла Лігу з великим ентузіазмом.
Яремчук дав перший коментар у статусі гравця Валенсії – вибір номера і страшне лихо України
У Яремчука є мета, результативність і мобільність. Це те, що ми шукали. У нас було кілька ситуацій, але остаточне рішення було за нами. І я сподіваюся, що Роман заб'є багато голів", – цитує наставника "кажанів" клубний сайт.
Нагадаємо, що влітку поточного року Яремчук перебрався в Ла Лігу після невдалого сезону за бельгійський Брюгге.
Трансферний дедлайн, літо 2023: Барселона отримала бажане, провал Баварії, екс-гравець Динамо в Шахтарі – як це було