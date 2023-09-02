"Роман – хлопчик із великим послужним списком. Він прибуває в Ла Лігу з великим ентузіазмом.

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У Яремчука є мета, результативність і мобільність. Це те, що ми шукали. У нас було кілька ситуацій, але остаточне рішення було за нами. І я сподіваюся, що Роман заб'є багато голів", – цитує наставника "кажанів" клубний сайт.

Нагадаємо, що влітку поточного року Яремчук перебрався в Ла Лігу після невдалого сезону за бельгійський Брюгге.

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