Обмежені фінанси не дають змогу "кулес" оформити повноцінний трансфер португальця. Домовитися з Атлетіко щодо другої оренди Жоау Феліша Барселоні поки що не вдається, тому "блаугранас" розробили план.

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Як повідомляє El Chiringuito TV, керівництво "кулес" пропонує мадридцям обмін гравцями. В Атлетіко відправиться Вітор Роке, який лише в січні прийшов у Барселону, а Феліш залишиться у складі команди Хаві. Утім, не відомо, чи буде це орендні угоди, чи повноцінні трансфери.

Нагадаємо, що Феліш після переконливого трансферу втратив місце в основі Барселони. Щодо Вітора Роке, то його адаптація в Іспанії йде повільно і "кулес" вже розмірковували над тим, щоб віддати його в оренду.

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