Зірка Барселони встановив історичне досягнення в Ла Лізі
Вінгер Барселони Ламін Ямал продовжує підкорювати чемпіонат Іспанії.
Вихованець "кулес" у матчі 35 туру проти Реал Сосьєдада оформив черговий гол у Ла Лізі. Цей м'яч став для Ламіна Ямала п'ятим в Ла Лізі.
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Як інформує Marca, іспанський вінгер став першим гравцем за всю історію чемпіонату Іспанії, який забив п'ять голів у віці до 17 років. Нікому раніше це не вдавалося зробити.
Нагадаємо, що Ламін Ямал став наймолодшим дебютантом Барселони, зігравши свій перший матч у віці 15 років та 290 днів.
У поточному сезоні 16-річний гравець зіграв за "кулес" у 47 матчах у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав дев'ять асистів.
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