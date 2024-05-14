Вихованець "кулес" у матчі 35 туру проти Реал Сосьєдада оформив черговий гол у Ла Лізі. Цей м'яч став для Ламіна Ямала п'ятим в Ла Лізі.

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Як інформує Marca, іспанський вінгер став першим гравцем за всю історію чемпіонату Іспанії, який забив п'ять голів у віці до 17 років. Нікому раніше це не вдавалося зробити.

Нагадаємо, що Ламін Ямал став наймолодшим дебютантом Барселони, зігравши свій перший матч у віці 15 років та 290 днів.

У поточному сезоні 16-річний гравець зіграв за "кулес" у 47 матчах у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав дев'ять асистів.

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