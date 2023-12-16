Захисник Евертона Віталій Миколенко став другим найкращим крайнім захисником АПЛ за версією WhoScored.

Мудрик і Ко влаштували вечірку після поразки від Евертона – Почеттіно не стримував емоцій

Статистичний портал аналізував гру лише тих оборонців, які провели у поточному сезоні від десяти поєдинків і більше.

Наш співвітчизник посів у цьому рейтингу другу сходинку (7,16 бала), поступившись представнику Ньюкасла Кірану Тріпп'єру та Педро Порро з Тоттенхема, які розділили між собою перше місце (обидва по 7,21 бала).

Топ-5 найкращих крайніх захисників АПЛ виглядає наступним чином:

1. Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл) / Педро Порро (Тоттенхем) – 7,21

2. Віталій Миколенко (Евертон) – 7,17

3. Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль) – 7,16

4. Антоні Робінсон (Фулхем) – 6,99

5. Діогу Далот (Манчестер Юнайтед) – 6,94

Нагадаємо, у поточному сезоні Миколенко провів за Евертон 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи. Transfermarkt оцінює українця у 25 мільйонів євро.

"Іриски" після 16-ти турів йдуть у турнірній таблиці АПЛ сімнадцятими, маючи у своєму активі 13 очок.

"Рівень Роберто Карлоса". Миколенко порвав всіх критиків – причина прогресу, тонни вибачень, меми з конкурентами Мудрика