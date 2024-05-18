Динамо обіграло Кривбас у поєдинку 29-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Динамо – Кривбас на "Футбол 24".

Динамо повело в рахунку вже на 4-й хвилині завдяки точному удару Ваната з пенальті. Шапаренко подвоїв перевагу після класного сольного проходу на 6-й хвилині.

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Твердохліб ще до перерви скоротив відставання, але Динамо втримало впевнену перевагу – Дубінчак під завісу матчу встановив остаточний рахунок, замкнувши скидку Волошина.