Динамо – Кривбас – 3:1 – відео голів та огляд матчу
18:48 - Читать на русском
Динамо обіграло Кривбас у поєдинку 29-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Динамо – Кривбас на "Футбол 24".
Єгор Твердохліб 19’
19’ Єгор Твердохліб
Динамо повело в рахунку вже на 4-й хвилині завдяки точному удару Ваната з пенальті. Шапаренко подвоїв перевагу після класного сольного проходу на 6-й хвилині.
Динамо переграло Кривбас: Шапаренко забив шедевр, експерименти Шовковського не прибрали проблему
Твердохліб ще до перерви скоротив відставання, але Динамо втримало впевнену перевагу – Дубінчак під завісу матчу встановив остаточний рахунок, замкнувши скидку Волошина.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter