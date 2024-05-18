Сербська Суперліга завершує сезон без сюрпризів на вершині таблиці. Дві найвідоміші команди вийшли в Лігу чемпіонів.

Црвена Звезда всьоме поспіль стала чемпіоном Сербії. До титулу команду привів колишній захисник Динамо – Александар Драговіч був капітаном у цьому сезоні.

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Варто нагадати, що Звезду спонсорує "Газпром" – поплічник злочинного російського режиму. А клуб за першої нагоди грає товариські матчі з Зенітом. Вже було чотири спаринги після початку повномасштабної війни проти України.

УЄФА закриває очі на ці факти. Црвена Звезда гратиме в Лізі чемпіонів наступного сезону, стартуючи з плей-офф раунду чемпіонської кваліфікації.

Друге місце в Сербії взяв Партизан. Він розпочне боротьбу в ЛЧ-2024/25 з другого раунду нечемпіонського відбору. Як і Динамо. Ба більше, Партизан може стати суперником киян. Динамо буде сіяним під час жеребкування, а серби – ні.