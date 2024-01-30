Майбутнє наставника "кажанів" опинилось під загрозою через конфлікт з президентом клубу. Причиною суперечок стала трансферна політика клубу.

Лєвандовскі провів таємну зустріч з Хаві – поляк назвав винних у провалі Барселони

Як повідомляє журналіст Педро Мората, Бараха не був проти відходу бразильця Габріеля Паулісти. Але наставник Валенсії отримав вказівки від Пітера Ліма не випускати захисника на поле. Річ у тому, що бразильцю залишилося зіграти у чотирьох матчах для автоматичного продовження контракту. Це б призвело до того, що гравець отримав би 5,5 млн євро брутто зарплатні. Тому Лім вирішив, що краще уникнути таких витрат. Рубен Бараха висловив своє незадоволення ситуацією в інтерв'ю.

"У вас має бути проєкт, шлях, яким ви маєте слідувати. Власник повинен бути в одній лінії й з однаковими амбіціями: хотіти покращувати команду, хотіти рости з кожним сезоном і щоб Валенсія знову була серед найкращих. Ви повинні жити процесом, йти крок за кроком і завершувати етапи", – цитує Бараху Superdeporte.

Нагадаємо, Валенсія, за яку виступає українець Роман Яремчук, перебуває на восьмому місці у турнірній таблиці з 32 очками. Від зони єврокубків команда відстає на чотири бали.

Жирона повернула лідерство, наблизивши Бенітеса до відставки – Довбика зупинив сейв туру, Циганков змарнував супершанс