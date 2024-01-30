Нападник Барселони Роберт Лєвандовскі вважає, що головний тренер Хаві не винний у результатах команди.

Рішення іспанського фахівця покинути команду засмутило польського форварда. Роберт Лєвандовскі з кількома партнерами навіть розплакалися і вмовляли Хаві залишитися.

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Згідно з інформацією Meczyki, на цьому поляк не зупинився. Нападник ще раз приватно зустрівся з Хаві і вкотре висловив сум з приводу рішення тренера. Лєвандовскі дав зрозуміти, що в кризі Барселони винні його партнери, які не зуміли продемонструвати найкращий рівень.

Нагадаємо, що каталонці наразі перебувають на четвертому місці в турнірній таблиці Ла Ліги з 44 балами. Барселона вилетіла з Кубка Короля, а також програла у фіналі Суперкубка Іспанії.

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