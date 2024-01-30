Будущее наставника "летучих мышей" оказалось под угрозой из-за конфликта с президентом клуба. Причиной споров стала трансферная политика клуба.

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Как сообщает журналист Педро Мората, Бараха не был против ухода бразильца Габриэля Паулисты. Но наставник Валенсии получил указания от Питера Лима не выпускать защитника на поле. Дело в том, что бразильцу осталось сыграть в четырех матчах для автоматического продления контракта. Это бы привело к тому, что игрок получил бы 5,5 млн евро брутто зарплаты. Поэтому Лим решил, что лучше избежать таких расходов. Рубен Бараха выразил свое недовольство ситуацией в интервью.

"У вас должен быть проект, путь, которому вы должны следовать. Владелец должен быть в одной линии и с одинаковыми амбициями: хотеть улучшать команду, хотеть расти с каждым сезоном и чтобы Валенсия снова была среди лучших. Вы должны жить процессом, идти шаг за шагом и завершать этапы", – цитирует Бараху Superdeporte.

Напомним, Валенсия, за которую выступает украинец Роман Яремчук, находится на восьмом месте в турнирной таблице с 32 очками. От зоны еврокубков команда отстает на четыре балла.

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