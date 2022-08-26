Нападник Бенфіки Роман Яремчук отримав кілька варіантів відходу з лісабонського клубу.

Севілья проявила предметну зацікавленість у трансфері Яремчука. Андалусійці шукають формулу підписання українця, за якого Бенфіка вимагає чималеньку суму (20 мільйонів євро), повідомляє бельгійський журналіст Саша Талов'єрі.

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Цікаво, що Роман опинився й у сфері інтересів Евертона, який шукає центрального нападника. Однак Яремчук навряд чи переїде стане партнером Віталія Миколенка, адже "іриски" близькі до підписання Ніла Мопе з Брайтона. Також зацікавленість проявив неназваний клуб Бундесліги.

Додамо, що в поточному сезоні Роман провів 5 матчів за Бенфіку, віддавши 1 результативний пас. Загалом українець зіграв 48 поєдинків за лісабонців, забив 9 голів та оформив 7 асистів.

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