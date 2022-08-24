У вівторок увечері Динамо офіційно припинило боротьбу в Лізі чемпіонів. Матч-відповідь з Бенфікою у Лісабоні перетворився на формальність.

Екс-захисник Дніпра та збірної України Богдан Шершун називає такий підсумок логічним та має свої пояснення.

– Та які можуть бути враження? На даний момент Динамо та Бенфіка перебувають на різних полюсах. Рівень футболістів зовсім різний. Крім того, португальці перебувають у тонусі. Наш чемпіонат тільки розпочався, півроку без офіційних матчів. Та навіть більше… Все по ділу, нічого дивного.

– Як би це не звучало – виліт у Лігу Європи для киян зараз є кращим варіантом.

– Однозначно. Там команда набере більше очок, виглядатиме гармонійніше. Зараз Ліга Європи – це рівень Динамо. У нас немає кваліфікованих легіонерів. Зрештою, це і Шахтаря стосується. Вони теж матимуть проблеми у групі Ліги чемпіонів.

– Крім тотальної ігрової переваги, Бенфіка отримала щедрі подарунки від "біло-синіх" в обох матчах. Спершу гольовий асист для суперника оформив Віктор Циганков, а вчора – Олександр Сирота. З чим можна пов'язати такі прості помилки?

– Про це я і кажу. Команда не перебуває в ігровому тонусі. Відсутність належної ігрової практики. Коли ти не граєш вісім місяців, то такі помилки є природніми. Чудес не буває.

– Ще перед грою динамівці виглядали приречено.

– Звичайно, коли у Лісабоні повний стадіон, Бенфіка на ходу… А треба відігрувати два м'ячі. Там якого футболіста не візьми – кожен чудово виглядає: Жілберто, Рамуш… А ще стадіон жене вперед. При німецькому наставнику вони ще більше додали. Рогер Шмідт налагодив командну дисципліну. До поєдинку ми розуміли, що шансів мало. Навіть Луческу на прес-конференції обережно казав, що нам три голи забивати не треба, хоча б два забити. У додатковий час можна було б щось вигадати.

– Вам не здається, що футболісти Динамо загалом перестали прогресувати?

– До війни цей прогрес проглядався. І Шапаренко, і Циганков, і Забарний суттєво додали під керівництвом Мірчі Луческу. А що ми маємо зараз? І Забарний помиляється, і Сирота, і Циганков… Помітно, що усі футболісти далеко в не найкращих кондиціях.

– До речі про Циганкова. Єдиний варіант для прогресу – це переїзд в європейський чемпіонат?

– Передусім Віктору треба набрати ту форму, у якій він перебував до 24 лютого. А тоді обов'язково треба їхати у сильніший чемпіонат. Очевидно, що наша ліга зараз ще більше ослабиться через війну. Його прогрес – це питання переїзду закордон.

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– Не витримує критики напад Динамо. Проблема атаки – найбільш проблемна у Динамо?

– Чого вимагають від нападника? Забитих голів. Артем Бєсєдін не забиває. Тому критика логічна. Динамо гостро не вистачає забивного форварда. Не дивно, що з'являлися чутки про Артема Довбика. Як на мене, його перехід у Динамо вирішив би цю проблему. Для киян це було б топ-підсилення.

– Володимир Шепелєв вимушено закриває позицію на фланзі. Важливий момент для киян – кадровий?

– З відходом креативних футболістів у Динамо взагалі великі проблеми. Вербіч та Де Пена могли зіграти нестандартно, були індивідуально сильними. Треба шукати заміну.

– З іншого боку, відхід Віталія Миколенка не відчувається так гостро. Як вам вчорашня гра 20-річного Костянтина Вівчаренка?

– До речі, він приємно дивує. Молодець, чудово закриває лівий фланг. Важливо те, що в атаку встигає вибігати. Зліва також і Дубінчак є. Проблема нападника для Динамо – найбільш болісна.

– Попереду нас очікує поєдинок СК Дніпро-1, а згодом матчі Динамо та Шахтаря у групі. Нашому футболу слід готуватися до гіршого?

– Ця ситуація нагадує мені період після анексії Криму та війну на Донбасі. У нас зникли хороші команди: Таврія, Севастополь, донецький Металург… Вони виконували важливі функції – робили конкуренцію у чемпіонаті. До того ж легіонери якісні поїхали. Це не може бути безболісним. Варто чекати гіршого.

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