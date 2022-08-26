Севилья проявила предметный интерес в трансфере Яремчука – андалусийцы ищут формулу подписания украинца, за которого Бенфика требует немалую сумму (20 миллионов евро), сообщает бельгийский журналист Саша Талов'єрі.

Суркис однозначно оценил возможность возвращения Яремчука: "Сегодня у Динамо нехватка форвардов"

Интересно, что Роман оказался и в сфере интересов Эвертона, который ищет центрального нападающего. Однако Яремчук вряд ли переедет в ливерпульский клуб, ведь "ириски" близки к трансферу Нила Мопе из Брайтона. Также интерес к украинцу проявил неназванный клуб Бундеслиги.

Добавим, что в текущем сезоне Роман сыграл 5 матчей за Бенфику, отдав 1 результативную передачу. В общей сложности у него 48 поединков за лиссабонцев, 9 голов и 7 ассистов в активе.

"Варто чекати гіршого": володар Кубка УЄФА – про лідерів Динамо, які здали, болісну позицію і рівень команди Луческу