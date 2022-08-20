"Це наш вихованець, і я вважаю, що ми йому дали дорогу у великий футбол. Коли Яремчук тільки-но починав прогресувати, то був у Динамо не на перших ролях. Тоді в нас грали в нападі Кравець, Мбокані, Мораєс і конкурувати з ними було тяжко.

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Амбіції у Яремчука були великі, він хотів грати, і ми йому надали таку нагоду, продавши в Гент. А надалі ми мали відсоток від його продажу до Бенфіки. Зараз Яремчук виріс як футболіст і досяг певного рівня – представляє інтереси збірної України. А якби ми його перетримали, то невідомо, чи був би Яремчук таким, яким він є сьогодні", – заявив Суркіс в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Яремчук виховувався у Динамо і належав клубу до 2017 року, але за першу команду киян награв лише 11 матчів, не відзначившись результативними діями.

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