"Я радий бути тут, це дуже великий клуб. Для мене це чудова нагода, і цього сезону я збираюся викластися на повну. Я приїхав сюди, щоб старанно працювати, і сподіваюся, що це буде хороший сезон для мене та для команди. Я пишаюся тим, що граю за Валенсію. Це неймовірний клуб, я гордий представляти Україну тут.

Уболівальники неймовірні, а атмосфера на стадіоні фантастична. Вони завжди чинять великий тиск на суперника. Я пишаюся тим, що перебуваю тут, і старанно працюватиму, щоб досягти успіху.

Яремчук офіційно перейшов у Валенсію

Працьовитість – це моя вроджена риса. Я завжди хочу вдосконалюватись. Моя робота – забивати голи, і саме це я намагатимусь зробити тут, щоб максимально допомогти команді. Дуже важливо пізнати одне одного. З нетерпінням чекаю першої особистої зустрічі з командою та початку спільної роботи.

Номер? Я вибрав 17. Цей номер у мене вже був у Бельгії, коли я виступав за Гент. Я забив з ним важливі голи, тож думаю, у мене все складеться добре.

Війна – це важкий момент для моєї країни, але я тут, щоб грати у футбол. Я завжди думаю про свою країну і намагаюся допомогти різними способами. Я хотів би отримати таку підтримку від мешканців Валенсії", – цитує Яремчука прес-служба "кажанів".

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