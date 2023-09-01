Роман Яремчук (по центру) у Валенсії / FC Valencia

Брюгге віддав Яремчука в оренду Валенсії, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу. Угода розрахована на один сезон – до літа 2024-го.

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Рік тому бельгійці виклали за Романа рекордні 17 мільйонів євро. Однак українець програв конкуренцію за місце в основі та забив лише два голи в чемпіонаті.

Валенсія стала четвертим клубом Яремчука за останні чотири роки. Після вдалого періоду в Генті він провів важкий сезон у Бенфіці.

27-річний форвард зіграв у цьому сезоні в п'яти поєдинках за Брюгге та встиг відзначитись чотирма голами, зокрема, оформивши хет-трик у ворота ісландського КА.

У попередньому розіграші Ла Ліги Валенсія посіла 16 місце та боролася за виживання. Найкращим бомбардиром команди (6 м'ячів) був орендований Клюйверт.

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