"Я рад быть здесь, это очень большой клуб. Для меня это отличный шанс, и в этом сезоне я собираюсь выложиться по полной. Я приехал сюда, чтобы усердно работать, и надеюсь, что это будет хороший сезон для меня и для команды. Я горжусь тем, что играю за Валенсию. Это невероятный клуб, я горд представлять Украину здесь.

Болельщики невероятны, а атмосфера на стадионе фантастическая. Они всегда оказывают большое давление на соперника. Я горжусь тем, что нахожусь здесь, и буду усердно работать, чтобы добиться успеха.

Яремчук официально перешел в Валенсию

Трудолюбие – это моя врожденная черта. Я всегда хочу совершенствоваться. Моя работа – забивать голы, и именно это я постараюсь сделать здесь, чтобы максимально помочь команде. Очень важно узнать друг друга. С нетерпением жду первой личной встречи с командой и начала совместной работы.

Номер? Я выбрал 17. Этот номер у меня уже был в Бельгии, когда я выступал за Гент. Я забил с ним важные голы, так что думаю, у меня все сложится хорошо.

Война – это трудный момент для моей страны, но я здесь, чтобы играть в футбол. Я всегда думаю о своей стране и пытаюсь помочь разными способами. Я хотел бы получить такую поддержку от жителей Валенсии", – сказал Яремчук. пресс-служба "летучих мышей".

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