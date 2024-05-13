"Була розмова з керівництвом. Воно, певно, бачить якісь зміни, їм це подобається. Трохи не той результат, який хотілося б нам, але ми побачили багато проблем, які потрібно виправляти. Для нас це дуже корисна інформація. На жаль, ми ще не здобули позитивних результатів. Однак керівництво висловило довіру – це дуже приємно. Є можливість спробувати реалізувати себе.

Колос офіційно отримав нового головного тренера – він стартував в УПЛ з двох поразок

Вектор змінюється, це шлях тернистий. Якихось конкретних завдань не було. У нас є своє особисте завдання – перемагати. З цим є великі проблеми нині. Намагаємось це виправити, і надалі – це наша головна мета – перемагати, перемагати, перемагати.

Результат, якого ми хочемо досягти наступного сезону, буде залежати від того, яким складом ми ввійдемо в наступний сезон. Хотілося б, звісно, бути у великій грі, а це боротьба за єврозону. Це дуже амбітно і це гучні слова, але чому ні? Якщо ми ставимо завдання перемагати, докладаємо до цього максимум зусиль, розуміємо, як це робити, то найвищі цілі варто ставити.

Наразі я сфокусований на кожній грі. Спочатку це було Динамо, потім Зоря, нині ЛНЗ. Ми ще не обговорювали глобально склад команди, цілі на наступний сезон. Таких розмов ще не було. Рухаємось від гри до гри. Я думаю, що наприкінці чемпіонату ці питання будуть актуальними. Наразі є ЛНЗ, є Минай – дуже веселий, і є Зоря. Якісь зміни, я думаю, будуть. Які саме та в якому обсязі – важко зараз про це говорити", – заявив Поздєєв у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після звільнення Ярослава Засухи Поздєєв у матчах проти Динамо (0:5) та Зорі (0:1) працював з приставкою "виконувач обов'язків". Вже сьогодні, 13 травня, він в новій для себе іпостасі дебютує у матчі проти ЛНЗ. Початок зустрічі о 15:30.

Колос – ЛНЗ, Зоря – Верес: анонс матчів УПЛ