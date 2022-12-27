Екс-зірка Барселони став вільним агентом – він виявився непотрібним навіть у Японії
22:17 - Читать на русском
Термін дії контракту Бояна Кркіча з японським клубом Віссел Кобе сплив.
Форвард Боян Кркіч стане вільним агентом. Термін його контракту з японським клубом Віссел Кобе минув, і сторони вирішили не продовжувати угоду. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
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Кркіч був одноклубником Андреса Іньєсти по Віссел Кобе два останні роки. 32-річний іспанець наголосив, що назавжди залишиться фанатом цього клубу.
Раніше Кркіч виступав за Барселону, Рому, Мілан, Аякс, Сток Сіті, Майнц, Алавес та Монреаль Імпакт.
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