"Я зберігаю зв'язок з Хуаном Романом Рікельме, ми списуємося. Це було неймовірно – перебувати з ним в одній роздягальні й дивитися, як він тренується та грає.

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5 гравців, з якими найбільше подобалося грати: Хаві, Неймар, Ето'О, Бускетс та Рікельме. Моїм кумиром був Пабло Аймар. З тих пір, як я бачив, як він виступав у Іспанії. Для тих із нас, хто любить футбол, завжди було особливим бачити його гру", – наводить слова Іньєсти TyCSports.

Цікаво, що у цьому переліку не знайшлось місцям одразу двом легендам Барселони – Ліонелю Мессі та Роналдінью, з якими Андрес не один сезон виступав у складі "блаугранас". Раніше Іньєста називав Мессі найкращим футболістом з усіх, кого коли-небудь бачив.

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