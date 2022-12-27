Экс-звезда Барселоны стал свободным агентом – он оказался не нужен даже в Японии
22:17 - Читати українською
Срок действия контракта Бояна Кркича с японским клубом Виссел Кобе истёк.
Форвард Боян Кркич станет свободным агентом. Срок его контракта с японским клубом Виссел Кобе истёк, и стороны не стали продлевать соглашение. Об этом информирует официальный сайт клуба.
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Кркич был одноклубником Андреса Иньесты по Виссел Кобе два последних года. 32-летний испанец отметил, что навсегда останется фанатом этого клуба.
Ранее Кркич выступал за Барселону, Рому, Милан, Аякс, Сток Сити, Майнц, Алавес и Монреаль Импакт.
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