Форвард Боян Кркич станет свободным агентом. Срок его контракта с японским клубом Виссел Кобе истёк, и стороны не стали продлевать соглашение. Об этом информирует официальный сайт клуба.

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Кркич был одноклубником Андреса Иньесты по Виссел Кобе два последних года. 32-летний испанец отметил, что навсегда останется фанатом этого клуба.

Ранее Кркич выступал за Барселону, Рому, Милан, Аякс, Сток Сити, Майнц, Алавес и Монреаль Импакт.

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