Колишній півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста вважає, що ПСЖ та Манчестер Сіті є головними фаворитами чинного розіграшу Ліги чемпіонів.

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"Думаю, ПСЖ і Манчестер Сіті будуть знову ближчими за інших до перемоги в ЛЧ. Але передбачити напевно дуже важко. Немає гарантій, що та чи інша команда перебуватиме в хорошій формі в лютому. Подивимося, чи зможе Наполі демонструвати стабільність. У Ліверпуля та Реала теж все добре [але це поки що]", – наводить Marca слова Іньєсти.

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