Іньєста назвав двох фаворитів Ліги чемпіонів – Реалу та Баварії не знайшлося місця
Андрес Іньєста вважає, що перемогу в розіграші Ліги чемпіонів сезону 2022/23 здобуде або команда Пепа Гвардіоли, або команда Ліонеля Мессі.
Колишній півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста вважає, що ПСЖ та Манчестер Сіті є головними фаворитами чинного розіграшу Ліги чемпіонів.
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"Думаю, ПСЖ і Манчестер Сіті будуть знову ближчими за інших до перемоги в ЛЧ. Але передбачити напевно дуже важко. Немає гарантій, що та чи інша команда перебуватиме в хорошій формі в лютому. Подивимося, чи зможе Наполі демонструвати стабільність. У Ліверпуля та Реала теж все добре [але це поки що]", – наводить Marca слова Іньєсти.
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