Янг продовжив контракт із Манчестер Юнайтед

Оборонець англійського Манчестер Юнайтед Ешлі Янг продовжить виступи за "червоних дияволів".

Ветеран продовжив контракт із МЮ на рік, повідомляє офіційний сайт клубу.

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33-річний універсал Янг, контракт якого з манкуніанцями завершував дію найближчого літа, гратиме на Олд Траффорд мінімум до кінця сезону 2019/20. Англієць перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2011 року за орієнтовно 20 млн фунтів.

У нинішньому сезоні Ешлі Янг провів 19 матчів в АПЛ, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі. Раніше цьогоріч нові контракти з МЮ підписали Філ Джонс, Антоні Марсьяль і Скотт Мактомінай.

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