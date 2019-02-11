Янг продлил контракт с Манчестер Юнайтед

Защитник английского Манчестер Юнайтед Эшли Янг продолжит выступления за "красных дьяволов".

Ветеран продлил контракт с МЮ на год, сообщает официальный сайт клуба.

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33-летний универсал Янг, контракт которого с манкунианцами завершал действие ближайшим летом, будет играть на Олд Траффорд минимум до конца сезона 2019/20. Англичанин перешел в Манчестер Юнайтед летом 2011 года за ориентировочно 20 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Эшли Янг провел 19 матчей в АПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. Ранее в этом году новые контракты с МЮ подписали Фил Джонс, Антони Марсьяль и Скотт Мактоминай.

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