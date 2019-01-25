Розквіт Погба, голи Решфорда та сміливий МЮ. Чому результати "дияволів" погіршаться, але Сульшер – молодець

Манчестер Юнайтед прекрасно стартував під керівництвом Уле Гуннара Сульшера. Наскільки на результати вплинуло везіння та які головні плюси роботи норвежця на Олд Траффорд – в нашому матеріалі.

Середина грудня – Манчестер Юнайтед перебуває в глибокій кризі. Відіграти відставання від зони Ліги чемпіонів у турнірній таблиці АПЛ? Фантастика. Жозе Моурінью сам визнав, що врятувати сезон допоможе лише диво. Як виявилося, цим дивом стало його звільнення – з новим тренером МЮ видав розкішну серію з 6 перемог у чемпіонаті поспіль і наблизився до топ-4 на відстань 3 очок.

Керівництво клубу вибрало ідеальний момент для зміни тренера з огляду на календар, але результати команди під керівництвом Уле Гуннара Сульшера все одно перевершили будь-які прогнози. Норвежець стартував на чолі Манчестер Юнайтед краще за легендарного Метта Басбі, за грою "дияволів" знову приємно спостерігати, а футбол Моурінью в цьому сезоні фани поступово забувають.

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Наскільки ж покращилася гра Юнайтед з моменту зміни наставника? І чи покращилася взагалі? Для розуміння ситуації звернемося до популярної сьогодні метрики xG (очікувані голи) і поглянемо на статистику в цьому сезоні АПЛ.

З Моурінью Манчестер Юнайтед мав у середньому 1.66 xG за матч, з Сульшером кількість очікуваних голів на гру підскочила до 2.33. За останні 6 турів манкуніанці за показниками xG на другому місці чемпіонату – 14. Попереду лише Ліверпуль – 15.5.

Протягом цього періоду Манчестер Юнайтед забив 17 реальних голів. Тобто "перебір" не космічний, якщо спрощено говорити – справа не лише в удачі. Саутгемптону, Евертону та Вулверхемптону щастило краще. Що й говорити про Тоттенхем, який забив на 7 голів більше очікуваного.

Трішки відволічемося на "шпор", які якраз завдяки везінню та трьом персонам ще не стали конкурентом Юнайтед у боротьбі за Лігу чемпіонів. Тоттенхем має +7 у турнірній таблиці перед МЮ, але на Маурісіо Почеттіно чекає нове випробування. Дві з трьох вищезгаданих персон – Харрі Кейн і Деле Аллі – не допоможуть команді через травми до березня.

У цьому сезоні АПЛ Кейн набрав 12.46 xG (забивши 14 голів), Аллі – 4.94 xG (забивши 4 голи). Разом з Хин Мін Соном вони забезпечили 59% xG Тоттенхема в чемпіонаті. На щастя лондонців, Сон несподівано вилетів з Кубка Азії і повертається на допомогу. Без трьох було б неймовірно складно. І все ж з таким лазаретом "шпори" значно ближчі до відстоювання позицій у топ-4, ніж до реальних перегонів за Ман Сіті та Ліверпулем.

Повертаємося до "диявольських" справ. У контексті прогресу Манчестер Юнайтед з Сульшером найбільше говорять про двох футболістів – Поля Погба та Маркуса Решфорда.

Уле Гуннар довіряє Решфорду роль основного центрфорварда. Маркус виправдовує сподівання – 5 голів у 6 матчах. Покращення результативності вихованця МЮ має під собою елемент удачі. Якщо з Моурінью він недобирав за голами 8%, то під Сульшером – перебирає на 39% (5 голів з 3.6 xG). З Маркусом такого не було з часів його дебютного сезону, коли він "вистрелив" у головній команді Луї ван Гаала.

Втім, Решфорд зараз дійсно більш активний в завершальній стадії, ніж у першій половині сезону. В останніх 6 матчах форвард завдає в середньому 4.7 удару, в системі Моурінью було 1.9 удару на матч. Відповідно є прогрес і за xG: від 0.33 очікуваного гола на 90 хвилин з Жозе до 0.63 з Уле Гуннаром. Підсумовуючи: Маркус отримав більш атакувальні функції і поряд з цим йому зараз "заходить".

З Погба все ще цікавіше – він просто розцвів. Звичайно, француз отримав емоційне піднесення через звільнення ненависного тренера, який садив його в запас і називав ледь не головною проблемою розладу команди. Однак не потрібно спрощувати і применшувати заслуги нового коуча – саме рішення Сульшера стали головною причиною покращення гри Поля.

Перше враження при порівнянні МЮ Моурінью та МЮ Сульшера – перехід від боягузливості до сміливості. Футбол норвежця більше подобається вболівальникам (великі клуби мають грати сміливо) і гравцям (більше свободи в креативі), але однозначно поки що не можна сказати, що краще для цього складу "дияволів" у плані здобуття результатів. Кількість матчів і рівень суперників Манчестер Юнайтед досі не дають розуміння, чи настільки все поліпшилося.

Манкуніанці грають відкритіше і при цьому менше дають створювати суперникам біля своїх воріт – 1.07 очікуваного пропущеного гола на один матч з Сульшером і 1.56 в середньому протягом решти сезону. Диво, яке обов'язково зникне на дистанції. Сміливий футбол збільшує дисперсію забитих голів, що вигідно для сильних команд, зважаючи на вищий клас виконавців, але він просто не може призводити до більшої надійності біля власних воріт за інших рівних умов.

Навіть слабкі суперники в середньому створюватимуть більше, що й говорити про прямих конкурентів. Тоттенхем у грі з Юнайтед напрацював на 1.8 xG – наслідки відкритої гри не перетворилися у реальні голи суперника завдяки Давіду Де Хеа. Це також не продовжуватиметься завжди (хіба що іспанець піймає кураж минулого сезону).

Однак Погба від нововведень Сульшера однозначно виграв. Не секрет, що Поль лінивий на полі, що стосується оборонної роботи, але водночас один з найкращих хавбеків світу, коли мова заходить про просування м'яча вперед і загострення. Манчестер Юнайтед після зміни тренера швидше виходить в атаку та вище зустрічає суперника пресингом, через що більше часу проводить в останній третині поля (28.5% проти 26,3%). Як наслідок, Погба ближче до чужих воріт. Прекрасно – 5 голів і 4 асисти в 6 турах.

Поль в системі Сульшера займає центральне місце. Він у 4 матчах з 6 став лідером команди за ударами по воротах. В середньому 4.8 удару на гру – покращення в порівнянні з періодом Моурінью майже на півтора пострілу. Аналогічна ситуація з ключовими передачами – 4 рази з новим коучем француз був лідером "дияволів" за цим показником, віддаючи в середньому понад 2 паси під удар на 90 хвилин.

Погба став значно гострішим. За останні 6 поєдинків він напрацював на 5.64 xG+xA (очікувані голи + очікувані асисти) – приблизно одна очікувана результативна дія на гру. При Моурінью Поль витискав 0.6 xG+xA на матч. Дуже відчутний прогрес в роботі на атаку. І перебір з реальними результативними діями – +3 у порівнянні з очікуваними – не настільки важливий (з Моурінью був недобір в 1.5).

Уле Гуннар Сульшер знайшов до нього підхід. Не за межами поля, а саме в грі, створивши комфортні умови. Не можна сказати, що Манчестер Юнайтед грає зараз на Погба, але цілком правильно буде сказати, що МЮ грає навколо Погба.

Неманья Матіч і Андер Еррера в центрі поля підлаштовуються під його переміщення та страхують зони. Маркус Решфорд відмінно звільняє простір для підключень Поля з глибини, відводячи суперників на фланг. Погба – головна зірка команди, а команда грає в ідеальній для нього манері.

І Погба, і Рашфорду, і сміливому Сульшеру, і всьому Манчестер Юнайтед зараз щастить. Забитих голів на дистації стане менше, пропущених – більше, однак новий тренер розкриває найкращі якості своїх найсильніших футболістів. Уле Гуннар – на цьому етапі молодець.

Дані Understat і Opta, графіка – The Telegraph

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