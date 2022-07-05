Янг Бойз та Динамо зустрічаються у черговій благодійній грі, з допомогою якої кияни готуються до кваліфікації Ліги чемпіонів і збирають гроші на підтримку України. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Це четвертий спаринг у літній серії контрольних поєдинків. У попередніх по суті найближчі резервісти та головні таланти молодіжки після нічиєї та поразки здобули першу перемогу. Зараз і суперник топовіший (3 найкраща команда минулого сезону чемпіонату Швейцарії, постійний учасник групових етапів ЛЧ та інших єврокубів), і основа Луческу зовсім інша. Після матчу Динамо проти Сьйона лише Віталій Буяльський залишився у старті. Водночас для 9 гравців це перша гра після відпустки. Томаш Кендзьора і Беньямін Вербіч узагалі повертаються після вимушених вояжів по орендах.

Сьйон – Динамо: матч останнього шансу, несподівана роль Гармаша, прикра травма і перша перемога на шляху до ЛЧ

Стартовий склад Янг Бойз: фон Бальмос – Цезігер, Угриніч, Канга, Чайва, Еліа, Фасснахт, Ніассе, Гарсія, Люстенбергер (к), Рідер

Запасні: Расіоппі, Аменда, С'єрро, Камара, Нсаме, Мамбімбі, Рудані, Беніто, Лефор, Янкевіц, Монтейро

Стартовий склад Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вербіч – Бєсєдін

Запасні: Бойко, Нещерет, Вівчаренко, Боль, Бурда, Шепелєв, Ванат, Яцик, Супряга, Андрієвський, Гармаш, Кравченко, Тимчик, В. Волошин, Сирота, Дубінчак, Антюх