Янг Бойз – Динамо: онлайн-трансляция матча – лидеры и легионеры возвращаются, 10 изменений в стартовом составе
Янг Бойз и Динамо встречаются в очередной благотворительной игре, с помощью которой киевляне готовятся к квалификации Лиги чемпионов и собирают деньги в поддержку Украины. Составы и онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".
Это четвертый спарринг в летней серии контрольных поединков. В предыдущих, по сути, ближайшие резервисты и главные таланты молодежки после ничьей и поражения одержали первую победу. Сегодня и соперник более топовый (3 лучшая команда прошлого сезона чемпионата Швейцарии, постоянный участник групповых этапов ЛЧ и других еврокубов), и основа Луческу совсем другая. После матча Динамо против Сьона только Виталий Буяльский остался в старте. В то же время, для 9 игроков это первая игра после отпуска. Томаш Кендзера и Беньямин Вербич вообще возвращаются после вынужденных вояжей по арендам.
Сьон – Динамо: матч последнего шанса, неожиданная роль Гармаша, досадная травма и первая победа на пути в ЛЧ
Стартовый состав Янг Бойз: фон Бальмос–- Цезигер, Угринич, Канга, Чайва, Элиа, Фасснахт, Ниассе, Гарсия, Люстенбергер (к), Ридер
Запасные: Расиоппи, Аменда, Сьерро, Камара, Нсаме, Мамбимби, Рудани, Бенито, Лефор, Янкевиц, Монтейро
Стартовый состав Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Караваев – Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков – Беседин
Запасные: Бойко, Нещерет, Вивчаренко, Боль, Бурда, Шепелев, Ванат, Яцык, Супряга, Андриевский, Гармаш, Кравченко, Тымчик, В. Волошин, Сирота, Дубинчак, Антюх