Это четвертый спарринг в летней серии контрольных поединков. В предыдущих, по сути, ближайшие резервисты и главные таланты молодежки после ничьей и поражения одержали первую победу. Сегодня и соперник более топовый (3 лучшая команда прошлого сезона чемпионата Швейцарии, постоянный участник групповых этапов ЛЧ и других еврокубов), и основа Луческу совсем другая. После матча Динамо против Сьона только Виталий Буяльский остался в старте. В то же время, для 9 игроков это первая игра после отпуска. Томаш Кендзера и Беньямин Вербич вообще возвращаются после вынужденных вояжей по арендам.

Сьон – Динамо: матч последнего шанса, неожиданная роль Гармаша, досадная травма и первая победа на пути в ЛЧ

Стартовый состав Янг Бойз: фон Бальмос–- Цезигер, Угринич, Канга, Чайва, Элиа, Фасснахт, Ниассе, Гарсия, Люстенбергер (к), Ридер

Запасные: Расиоппи, Аменда, Сьерро, Камара, Нсаме, Мамбимби, Рудани, Бенито, Лефор, Янкевиц, Монтейро

Стартовый состав Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Караваев – Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков – Беседин

Запасные: Бойко, Нещерет, Вивчаренко, Боль, Бурда, Шепелев, Ванат, Яцык, Супряга, Андриевский, Гармаш, Кравченко, Тымчик, В. Волошин, Сирота, Дубинчак, Антюх