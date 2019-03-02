Вінгер Ліверпуля Садьйо Мане поділився враженнями від гри на позиції центрфорварда в матчі з Уотфордом (5:0), в якому він оформив дубль.

"Чесно кажучи, я був злегка здивований. До цього я ніколи не грав на цій позиції. Я трохи нервував. Перед грою тренер покликав мене і сказав: "Нам доведеться зробити кілька перестановок, Садьйо, ти зіграєш "дев'ятку". Я відповів: "Ох!". І подивився на одноклубників... Я посміявся і сказав: "Ми – команда, тому вам доведеться мені довіритися".

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Вони посміялися у відповідь, я сказав: "З сьогоднішнього дня називайте мене Роналду або Фірміно". Вейналдум відповів: "Ти зобов'язаний забити. Якщо заб'єш, будемо називати тебе Роналду, якщо ні – ти лайно!".

Мені пощастило забити два голи, але, чесно кажучи, я не переймався щодо цього. Я радий грати зліва чи справа, але якщо команда або тренер потребуватимуть того, щоб я зіграв в центрі, я постараюся", – цитує Мане Sky Sports.

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