toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - ДИНАМО

Реал очікує реваншу в Барселони, мерсисайдська перевірка для Ліверпуля та ще два гарячі дербі – анонс супервікенду

16:48 904 Читать на русском
Реал очікує реваншу в Барселони, мерсисайдська перевірка для Ліверпуля та ще два гарячі дербі – анонс супервікенду
Реал проти Барселони / Twitter

"Футбол 24" анонсує найочікуваніші матчі європейського вікенду, який подарує низку принципових дербі та статусних поєдинків.

Тоттенхем – Арсенал

2 березня, 14:30. Лондон, Уемблі

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Тоттенхем все ж посипався – дві поразки в АПЛ за тиждень. Парадоксально, що спад результатів трапився саме тоді, коли повернувся з лазарету Харрі Кейн. Маурісіо Почеттіно дивом тримав команду в чемпіонських перегонах, однак тепер потрібно думати про збереження місця в топ-4 – зараз "шпори" мають 5 очок гандикапу перед 5 місцем.

Арсенал також вирішує завдання кваліфікації до Ліги чемпіонів і поки що володіє перевагу над Манчестер Юнайтед і Челсі в цій боротьбі. "Каноніри" демонструють непогані результати – 3-матчева переможна серія в чемпіонаті, знову почали забивати Месут Озіл і Генріх Мхітарян. Останнє дербі Північного Лондона залишилося за Тоттенхемом (в рамках Кубка ліги), який до того ж спробує вдруге в історії виграти 3 поспіль домашні гри АПЛ проти Арсенала.

Прогноз "Футбол 24": Результативна нічия – 2:2.

Зінченко здобув 4-й трофей в Англії, космічний Мессі, а Манчестер Юнайтед з Ліверпулем розчарували: підсумки євровікенду

Борусія М – Баварія

2 березня, 19:30. Менхенгладбах, Борусія-Парк

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Місяць тому гладбахська Борусія вийшла на друге місце в Бундеслізі, після чого трапився різкий провал – 1 очко в 3 турах з двома домашніми розгромами від Герти та Вольфсбурга. Донедавна були надії, що "жеребці" позмагаються за найвищі позиції, однак тепер їхній поєдинок з Баварією розглядається лише в контексті чемпіонських амбіцій Мюнхена.

Ніко Ковачу залишилося відіграти в лідера 3 пункти. Щоправда, старі проблеми залишилися: що з обороною, що з атакою. Перемоги над Аугсбургом і Гертою ніяк не назвеш впевненими, а найгостріший гравець атаки Кінгслі Коман знову потрапив у лазарет. Виїзд до суперника, який у жовтні влаштував зразковий розгром на Альянц-Арені (0:3), не обіцяє легкого життя. До слова, в минулому сезоні Баварія капітулювала на Борусія-Парк.

Прогноз "Футбол 24": Баварія не зуміє перемогти – 1:1.

Реал – Барселона

2 березня, 21:45. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Календар іспанських турнірів дарує нам друге Ель Класіко за 3 дні. У середу Барселона в нелогічному матчі розгромила Реал на виїзді та вийшла у фінал Кубка Короля. У суботу каталонці знову завітають на Сантьяго Бернабеу та спробують забезпечити собі максимально комфортні умови в чемпіонаті. "Блаугранас" і так лідирують з гандикапом, який ніколи не вдавалося відіграти: 7 очок перед Атлетіко, 9 пунктів перед Реалом.

На тижні "вершкові" виглядали дуже пристойно проти Барселони та ніяк не заслуговували розгрому. Позитивні зрушення в грі підопічних Сантьяго Соларі дійсно присутні – потрібно вдруге продемонструвати такий футбол, довести випадковість кубкового фіаско та повернутися в чемпіонську битву Ла Ліги. А Барселона має хороші шанси вперше за 87 років обійти Реал за перемогами в особистих матчах – зараз в обох по 95.

Прогноз "Футбол 24": Реванш Реала – 1:2.

Лаціо – Рома

2 березня, 21:30. Рим, Олімпіко

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Римські клуби підходять до дербі за межами зони Ліги чемпіонів. Рома підтискає топ-4 (1 бал відставання), а в останніх 8 турах Серії А не знає гіркоти поразок, хоча й втрачає очки з прямими конкурентами. У Лаціо ситуація гірша – до Роми в турнірній таблиці аж 6 пунктів. Ба більше, з 10 матчів у всіх турнірах після Нового року "орли" виграли в основний час тільки 3.

Прогноз "Футбол 24": Мінімальний успіх Роми – 2:1.

Евертон – Ліверпуль

3 березня, 18:15. Ліверпуль, Гудісон Парк

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Ліверпуль бореться з Манчестер Сіті за чемпіонство, випереджаючи конкурента на одне очко. Завадити сусідам оформити довгоочікуваний титул – мрія для Евертона. Якщо в нещодавньому протистоянні з Ман Сіті в "ірисок" з тих же причин мотивація була послаблена, то в мерсисайдському дербі все навпаки.

У грудневому поєдинку на Анфілді Евертон був у кількох секундах від нульової нічиєї, але Джордан Пікфорд на 6-й компенсованій хвилині подарував Ліверпулю гол. "Синій Мерсисайд" зараз має 18-матчеву безвиграшну серію в дербі, але "червоні" відтоді лише у двох сезонах АПЛ обігрували Евертон вдома і на виїзді. Взагалі Ліверпуль тріумфував на Гудісон Парк тільки 1 раз за 7 років.

Ліверпуль забуксував – 3 нічиї в 5 матчах чемпіонату. Обіграти знекровлений травмами Манчестер Юнайтед йому не вдалося. Юрген Клопп назвав той матч "лайном", але й до німецького тренера були питання за підсумками принципової зустрічі. На тижні його підопічні реабілітувалися розгромом Уотфорда.

Прогноз "Футбол 24": Чергова нічия на Гудісон Парк для Ліверпуля – 1:1.

Наполі – Ювентус

3 березня, 21:30. Неаполь, Сан-Паоло

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Ювентус, звичайно ж, де-факто вже оформив чергове скудетто – найближчий переслідувач програє в таблиці 13 очок. На другому місці якраз Наполі – теж з комфортним гандикапом у 9 залікових балів. За 5 попередніх турів неаполітанці не пропустили жодного гола, проблема в тому, що тричі вони й самі пішли з поля без забитого м'яча.

"Б'янконері" могли повністю зосередитися на інших турнірах, але припинили боротьбу в Кубку Італії та опинилися на межі від вильоту з Ліги чемпіонів. У Юве виникла певна ігрова криза наприкінці лютого, а в гостьовому поєдинку з Наполі букмекери не вважають туринців фаворитом. До того ж, Кріштіану Роналду, скоріш за все, залишиться в запасі.

Підсумок матчу ніяк не вплине на турнірне становище, але Наполі важливо завдати Ювентусу першої поразки в цій Серії А.

Прогноз "Футбол 24": Нічия з малою кількістю голів – 1:1.

Теги
Іспанія Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Головне Німеччина Статті Ліверпуль Ліверпуль Ювентус Ювентус Наполі Наполі Рома Рома Англія Італія Світ Баварія Баварія Арсенал Арсенал Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Лаціо Лаціо Тоттенхем Тоттенхем Евертон Евертон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
38
хв
Кальярі
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук