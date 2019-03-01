Реал очікує реваншу в Барселони, мерсисайдська перевірка для Ліверпуля та ще два гарячі дербі – анонс супервікенду

"Футбол 24" анонсує найочікуваніші матчі європейського вікенду, який подарує низку принципових дербі та статусних поєдинків.

Тоттенхем – Арсенал

2 березня, 14:30. Лондон, Уемблі

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Тоттенхем все ж посипався – дві поразки в АПЛ за тиждень. Парадоксально, що спад результатів трапився саме тоді, коли повернувся з лазарету Харрі Кейн. Маурісіо Почеттіно дивом тримав команду в чемпіонських перегонах, однак тепер потрібно думати про збереження місця в топ-4 – зараз "шпори" мають 5 очок гандикапу перед 5 місцем.

Арсенал також вирішує завдання кваліфікації до Ліги чемпіонів і поки що володіє перевагу над Манчестер Юнайтед і Челсі в цій боротьбі. "Каноніри" демонструють непогані результати – 3-матчева переможна серія в чемпіонаті, знову почали забивати Месут Озіл і Генріх Мхітарян. Останнє дербі Північного Лондона залишилося за Тоттенхемом (в рамках Кубка ліги), який до того ж спробує вдруге в історії виграти 3 поспіль домашні гри АПЛ проти Арсенала.

Прогноз "Футбол 24": Результативна нічия – 2:2.

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Борусія М – Баварія

2 березня, 19:30. Менхенгладбах, Борусія-Парк

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Місяць тому гладбахська Борусія вийшла на друге місце в Бундеслізі, після чого трапився різкий провал – 1 очко в 3 турах з двома домашніми розгромами від Герти та Вольфсбурга. Донедавна були надії, що "жеребці" позмагаються за найвищі позиції, однак тепер їхній поєдинок з Баварією розглядається лише в контексті чемпіонських амбіцій Мюнхена.

Ніко Ковачу залишилося відіграти в лідера 3 пункти. Щоправда, старі проблеми залишилися: що з обороною, що з атакою. Перемоги над Аугсбургом і Гертою ніяк не назвеш впевненими, а найгостріший гравець атаки Кінгслі Коман знову потрапив у лазарет. Виїзд до суперника, який у жовтні влаштував зразковий розгром на Альянц-Арені (0:3), не обіцяє легкого життя. До слова, в минулому сезоні Баварія капітулювала на Борусія-Парк.

Прогноз "Футбол 24": Баварія не зуміє перемогти – 1:1.

Реал – Барселона

2 березня, 21:45. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Календар іспанських турнірів дарує нам друге Ель Класіко за 3 дні. У середу Барселона в нелогічному матчі розгромила Реал на виїзді та вийшла у фінал Кубка Короля. У суботу каталонці знову завітають на Сантьяго Бернабеу та спробують забезпечити собі максимально комфортні умови в чемпіонаті. "Блаугранас" і так лідирують з гандикапом, який ніколи не вдавалося відіграти: 7 очок перед Атлетіко, 9 пунктів перед Реалом.

На тижні "вершкові" виглядали дуже пристойно проти Барселони та ніяк не заслуговували розгрому. Позитивні зрушення в грі підопічних Сантьяго Соларі дійсно присутні – потрібно вдруге продемонструвати такий футбол, довести випадковість кубкового фіаско та повернутися в чемпіонську битву Ла Ліги. А Барселона має хороші шанси вперше за 87 років обійти Реал за перемогами в особистих матчах – зараз в обох по 95.

Прогноз "Футбол 24": Реванш Реала – 1:2.

Лаціо – Рома

2 березня, 21:30. Рим, Олімпіко

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Римські клуби підходять до дербі за межами зони Ліги чемпіонів. Рома підтискає топ-4 (1 бал відставання), а в останніх 8 турах Серії А не знає гіркоти поразок, хоча й втрачає очки з прямими конкурентами. У Лаціо ситуація гірша – до Роми в турнірній таблиці аж 6 пунктів. Ба більше, з 10 матчів у всіх турнірах після Нового року "орли" виграли в основний час тільки 3.

Прогноз "Футбол 24": Мінімальний успіх Роми – 2:1.

Евертон – Ліверпуль

3 березня, 18:15. Ліверпуль, Гудісон Парк

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Ліверпуль бореться з Манчестер Сіті за чемпіонство, випереджаючи конкурента на одне очко. Завадити сусідам оформити довгоочікуваний титул – мрія для Евертона. Якщо в нещодавньому протистоянні з Ман Сіті в "ірисок" з тих же причин мотивація була послаблена, то в мерсисайдському дербі все навпаки.

У грудневому поєдинку на Анфілді Евертон був у кількох секундах від нульової нічиєї, але Джордан Пікфорд на 6-й компенсованій хвилині подарував Ліверпулю гол. "Синій Мерсисайд" зараз має 18-матчеву безвиграшну серію в дербі, але "червоні" відтоді лише у двох сезонах АПЛ обігрували Евертон вдома і на виїзді. Взагалі Ліверпуль тріумфував на Гудісон Парк тільки 1 раз за 7 років.

Ліверпуль забуксував – 3 нічиї в 5 матчах чемпіонату. Обіграти знекровлений травмами Манчестер Юнайтед йому не вдалося. Юрген Клопп назвав той матч "лайном", але й до німецького тренера були питання за підсумками принципової зустрічі. На тижні його підопічні реабілітувалися розгромом Уотфорда.

Прогноз "Футбол 24": Чергова нічия на Гудісон Парк для Ліверпуля – 1:1.

Наполі – Ювентус

3 березня, 21:30. Неаполь, Сан-Паоло

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Ювентус, звичайно ж, де-факто вже оформив чергове скудетто – найближчий переслідувач програє в таблиці 13 очок. На другому місці якраз Наполі – теж з комфортним гандикапом у 9 залікових балів. За 5 попередніх турів неаполітанці не пропустили жодного гола, проблема в тому, що тричі вони й самі пішли з поля без забитого м'яча.

"Б'янконері" могли повністю зосередитися на інших турнірах, але припинили боротьбу в Кубку Італії та опинилися на межі від вильоту з Ліги чемпіонів. У Юве виникла певна ігрова криза наприкінці лютого, а в гостьовому поєдинку з Наполі букмекери не вважають туринців фаворитом. До того ж, Кріштіану Роналду, скоріш за все, залишиться в запасі.

Підсумок матчу ніяк не вплине на турнірне становище, але Наполі важливо завдати Ювентусу першої поразки в цій Серії А.

Прогноз "Футбол 24": Нічия з малою кількістю голів – 1:1.