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Агуеро, Мане, Погба та ще 5 футболістів позмагаються за звання найкращого гравця лютого в АПЛ

17:13 142 Читать на русском
Агуеро, Мане, Погба та ще 5 футболістів позмагаються за звання найкращого гравця лютого в АПЛ
Поль Погба / Фото Reuters

Визначилась вісімка претендентів на нагороду найкращого гравця минулого місяця в чемпіонаті Англії.

В АПЛ назвали вісім кандидатів на звання найкращого гравця лютого, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Серед претендентів на нагороду нападник Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті, 7 голів у лютому), форвард Ешлі Барнс (Бернлі, 3 голи і 1 асист), півзахисник Шон Лонгстафф (Ньюкасл, 1 гол), нападник Садьйо Мане (Ліверпуль, 4 голи), півзахисник Поль Погба (Манчестер Юнайтед, 2 голи, 2 результативні передачі), захисник Люк Шоу (Манчестер Юнайтед, 1 гольова передача, 10 відборів), захисник Вірджил ван Дейк (Ліверпуль, 2 голи, 23 відбори), Вілфрід Заха (Крістал Пелас, 3 голи).

Проголосувати за кандидатів можна за посиланням.

Манчестер Сіті з Зінченком завдяки пенальті Агуеро обіграв Вест Хем

Теги
Англія Поль Погба Поль Погба Люк Шоу Люк Шоу Вілфрід Заха Вілфрід Заха Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Садьйо Мане Садьйо Мане Ешлі Барнс Ешлі Барнс АПЛ Шон Лонгстафф Шон Лонгстафф Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро
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