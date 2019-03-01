Агуеро, Мане, Погба та ще 5 футболістів позмагаються за звання найкращого гравця лютого в АПЛ

Визначилась вісімка претендентів на нагороду найкращого гравця минулого місяця в чемпіонаті Англії.

В АПЛ назвали вісім кандидатів на звання найкращого гравця лютого, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Серед претендентів на нагороду нападник Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті, 7 голів у лютому), форвард Ешлі Барнс (Бернлі, 3 голи і 1 асист), півзахисник Шон Лонгстафф (Ньюкасл, 1 гол), нападник Садьйо Мане (Ліверпуль, 4 голи), півзахисник Поль Погба (Манчестер Юнайтед, 2 голи, 2 результативні передачі), захисник Люк Шоу (Манчестер Юнайтед, 1 гольова передача, 10 відборів), захисник Вірджил ван Дейк (Ліверпуль, 2 голи, 23 відбори), Вілфрід Заха (Крістал Пелас, 3 голи).

Проголосувати за кандидатів можна за посиланням.

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