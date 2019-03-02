"Если забьешь, будем называть тебя Роналду, если нет – ты дерьмо", – Мане рассказал о мотивации от товарищей в Ливерпуле

Вингер Ливерпуля Садио Мане поделился впечатлениями от игры на позиции центрфорварда в матче с Уотфордом (5:0), в котором он оформил дубль.

"Честно говоря, я был слегка удивлен. До этого я никогда не играл на этой позиции. Я немного нервничал. Перед игрой тренер позвал меня и сказал: "Нам придется сделать несколько перестановок, Садио, ты сыграешь "девятку". Я ответил: "Ох!". И посмотрел на одноклубников... Я посмеялся и сказал: "Мы – команда, поэтому вам придется мне довериться".

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Они посмеялись в ответ, я сказал: "С сегодняшнего дня называйте меня Роналду или Фирмино". Вейналдум ответил: "Ты обязан забить. Если забьешь, будем называть тебя Роналду, если нет – ты дерьмо!".

Мне повезло забить два гола, но, честно говоря, я не переживал по этому поводу. Я рад играть слева или справа, но если команда или тренер потребуют того, чтобы я сыграл в центре, я постараюсь", – цитирует Мане Sky Sports.

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